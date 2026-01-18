"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 18 janvier 2026 sur France 2

Dimanche 18 janvier 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 18 janvier 2026 :

L'entretien • Pierre Niney

Pierre Niney s’est longtemps défini comme un jeune homme pressé. Et il est vrai que tout est allé très vite pour lui : plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française à 21 ans, César du meilleur acteur à 25 ans pour son interprétation dans le biopic Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert, il n’a cessé ensuite d’enchaîner les rôles marquants au cinéma.

Après l’immense succès du Comte de Monte-Cristo, de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière en 2024, qui a réuni plus de 13 millions de spectateurs dans le monde, comment recréer l’événement ?

Le comédien a choisi d’incarner un coach en développement personnel dans le thriller de Yann Gozlan, « Gourou », en salle le 28 janvier, et de porter un regard sociétal sur le phénomène d'emprise.

"20h30 le dimanche" revient sur son parcours, sa carrière, ses inspirations et les autres choses de la vie...