"Télématin" lundi 2 mars 2026, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

Louise Ekland et Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 2 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 2 mars 2026 :

07:15 Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.

07:40 Les 4 vérités : Gabriel Attal, président du groupe EPR à l’Assemblée nationale, secrétaire général du parti Renaissance et ancien Premier ministre.

09:00 Artus.