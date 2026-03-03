"Télématin" mercredi 4 mars 2026, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

Louise Ekland et Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 4 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 4 mars 2026 :

07:15 Patrick Dutartre, général d'aviation.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

09:00 Mathilde Seigner pour la fiction "Au cœur de nos terres" diffusée mercredi soir sur France 2.