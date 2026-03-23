"Télématin" mardi 24 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 24 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 17 mars 2026 :

L'invité du jour

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo, spécialiste des questions internationales.

Les 4 vérités

Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis.

Culture

Hélène de Fougerolles, pour la mini-série "Apparences" diffusée mercredi soir sur France 2.