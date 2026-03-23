"Télématin" mardi 24 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 17 mars 2026 :
L'invité du jour
Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo, spécialiste des questions internationales.
Les 4 vérités
Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis.
Culture
Hélène de Fougerolles, pour la mini-série "Apparences" diffusée mercredi soir sur France 2.