recherche
Infos

Ange Noiret va remplacer Tatiana Silva à la météo du week-end sur TF1 à partir du 1er mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 320
Après le départ surprise de Tatiana Silva de la météo sur TF1, la chaîne vient d'annoncer le nom de son successeur : Ange Noiret, un visage que connaissent déjà les téléspectateurs.

Ange Noiret a fait ses premières armes à la télévision La Chaîne Météo à partir de 2017.

En mai 2021, il a rejoint le groupe TF1 pour devenir le visage de la météo sur la chaîne d'information en continu LCI, notamment dans la matinale.

Sa popularité a explosé à l'été 2022 lorsqu'il a remplacé Tatiana Silva au pied levé. Son style décontracté et précis a séduit les téléspectateurs.

Depuis janvier 2024, il est le présentateur météo officiel de la matinale "Bonjour !" sur TF1, animée par Bruce Toussaint.

C'est à partir du 1er mai 2026 qu'Ange Noiret officiera le week-end sur TF1 en alternance avec Louis Bodin tout en conservant la matinale.

Dernière modification le mercredi, 22 avril 2026 20:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos
Retour en haut

L'info TV en continu

Sur le même thème...

A ne pas manquer...

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...