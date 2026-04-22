Ange Noiret va remplacer Tatiana Silva à la météo du week-end sur TF1 à partir du 1er mai 2026

Ange Noiret a fait ses premières armes à la télévision La Chaîne Météo à partir de 2017.
En mai 2021, il a rejoint le groupe TF1 pour devenir le visage de la météo sur la chaîne d'information en continu LCI, notamment dans la matinale.
Sa popularité a explosé à l'été 2022 lorsqu'il a remplacé Tatiana Silva au pied levé. Son style décontracté et précis a séduit les téléspectateurs.
Depuis janvier 2024, il est le présentateur météo officiel de la matinale "Bonjour !" sur TF1, animée par Bruce Toussaint.
C'est à partir du 1er mai 2026 qu'Ange Noiret officiera le week-end sur TF1 en alternance avec Louis Bodin tout en conservant la matinale.