"Télématin" lundi 8 juin 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 8 juin 2026 :
L'invité du jour
David Sénat, magistrat, avocat général près la Cour d'Appel de Versailles.
Les 4 vérités :
Bally Bagayoko, maire (LFI) de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine (93), président de Plaine Commune.
Culture
Josiane Balasko.