Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 23 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus jeudi 23 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise

François Bayrou, président du Modem, ex Premier ministre, auteur de « Alerte sur la France qui vient » (Ed. de l’Observatoire).

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité communiqué par la chaîne.