“Tout compte fait” - « Rentrée : une envie persistante de nature ! », samedi 29 août sur France 2

Samedi 29 août à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur l'envie persistante de la nature des français.

Pouvoir d'achat, qualité de vie : faut-il partir loin de la ville ?

C'est l'une des conséquences du confinement. Enfermés entre quatre murs dans leur appartement urbain, des milliers de français, frustrés d'espace et de verdure ont décidé de partir vivre dans une maison avec jardin. Pour avoir le maximum d'espace, beaucoup choisissent de profiter des prix immobiliers beaucoup plus raisonnables de la campagne ou des villes moyennes. Le gain en pouvoir d'achat et qualité de vie est très souvent au rendez-vous mais comment faire pour trouver un nouveau travail et retisser un réseau amical ? Des entrepreneurs qui ont observé cette tendance proposent d'accompagner ces candidats au changement de vie. La "petite maison dans la prairie" est-elle vraiment la solution ?

Une enquête de Marie Fortunato.

Un poulailler à domicile ?

C'est un moyen de se reconnecter avec la nature et d'avoir une nourriture saine à portée de main. De plus en plus de Français installent un poulailler au fond de leur jardin. Le marché des poules pondeuses pour particuliers a explosé de 30% ces derniers mois par rapport à l'année dernière. Avec 2 millions d'animaux achetés chaque année, la poule est désormais l’animal de compagnie préféré des Français après les chiens et les chats. Dans les animaleries, le marketing bat son plein avec des rayons entiers consacrés aux poulaillers et un choix très large pour l'alimentation. Mais est-ce si facile de s'occuper de ses poules et d'obtenir des œufs de qualité ? Demain, aurons-nous tous une basse-cour à domicile ?

Une enquête de Stéphanie Bergeron.