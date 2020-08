Country, rock et business : Nashville, la ville la plus folle des USA dimanche dans “Enquête Exclusive” sur M6

Ce dimanche 30 août à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui nous emmène cette semaine à Nashvillen, dans le Tennessee.

Capitale de l'État du Tennessee, située au cœur du sud rural, Nashville est devenue, en quelques années, l'une des villes les plus attractives et dynamiques d'Amérique. Considérée comme la capitale mondiale de la musique, elle vibre jour et nuit au son du rock, du blues et de la country. Des centaines de bars et de clubs accueillent des milliers d'artistes. Les trottoirs sont bondés de cowgirls en santiags, de rockers en cuir noir, et de touristes venus du monde entier. Dans les rues, c'est un tourbillon incessant de véhicules rutilants et de monster trucks. Et chaque jour, des sprintcars (voitures de course à la Mad Max) s'affrontent sur des pistes de terre battue à des vitesses folles. Nashville a même volé à Las Vegas, le titre de destination favorite des Américains pour les enterrements de vie de jeunes filles. On la surnomme désormais « Nashvegas ».

Nashville est aussi la ville américaine qui s'agrandit le plus vite. Pas d'impôt sur le revenu, qualité de vie maximum et économie en bonne santé, grâce au business de la musique qui génère un chiffre d'affaires de dix milliards de dollars par an. C'est aussi le siège de deux cent cinquante multinationales, spécialisées dans la santé, les assurances et la finance. Et le taux de chômage y est le plus bas de toute les métropoles américaines. Ville authentique, respectueuse des traditions, Nashville est en pleine expansion et attire de plus en plus de familles. Deux cents personnes s'y installent chaque jour, l'immobilier y étant trois fois moins cher qu'à New York ou San Francisco.

Plongées dans le tourbillon de Nashville, Les équipes d'Enquête Exclusive ont rencontré Kiefer Sutherland, le héros de « 24 heures chrono », acteur et chanteur, lors de son concert du Country Music Festival, qui rassemble 400 musiciens pendant quatre jours.

Enquête Exclusive a suivi le parcours sur Broadway (les Champs-Élysées de Nashville) d'une jeune chanteuse Tiffany qui rêve de percer. Vous découvrirez, en coulisses, la folie des grandeurs des projets immobiliers de promoteurs que rien n'arrête et des fermiers « new look » qui se sont adaptés aux tendances du moment.

Entre racines country et extrême modernité, un document inédit sur Nashville, la ville la plus folle d'Amérique.