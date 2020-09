“Dimanche en politique” : Aurélien Pradié sera l'invité de Francis Letellier ce 13 septembre sur France 3

Aurélien Pradié, le secrétaire général des Républicains, sera dimanche 13 septembre l’invité de “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3 diffusé à partir de 12:10.

Tout faire pour ne pas reconfiner le pays face à la progression de l’épidémie et continuer à vivre et travailler sous la menace du Covid.

Pour manier ce paradoxe, l’exécutif annonce un tour de vis des mesures sanitaires.

Pendant ce temps, on parle d’un projet de loi à venir sur le séparatisme, de mesures pour renforcer la sécurité des Français et d’amendes plus importantes pour les consommateurs de drogue.

Emmanuel Macron opère-t-il un virage à droite sur les sujets régaliens pour contrer les critiques de la droite justement ?

Une droite républicaine privée pour l’instant d’un chef de file. Si 2022 est dans toutes les têtes, les élections départementales et régionales dans 6 mois devraient clarifier le paysage politique.

Invité de Francis Letellier dans “Dimanche en politique”, Aurélien Pradié, le secrétaire général des Républicains répondra aussi aux questions politiques d’Olivier Pérou, journaliste politique au Point.