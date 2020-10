“Tout compte fait” : « Les nouvelles méthodes pour améliorer son pouvoir d'achat », samedi 3 octobre sur France 2

Samedi 3 octobre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Les nouvelles méthodes pour améliorer son pouvoir d'achat ».

Lidl: le discount réinventé ?

Depuis quelque temps Lidl est devenu un phénomène. L'enseigne crée l'émeute avec des promotions spectaculaires sur des robots cuiseurs, des consoles de jeux ou des baskets.

En repensant ses magasins et en promettant une alimentation de qualité avec des produits bio ou label rouge à petits prix, sa fréquentation est montée en flèche. Le distributeur allemand ouvrirait dans l'hexagone en moyenne 50 nouveaux magasins par an.

Comment fait-il pour concilier cette qualité affichée et des prix discount ? Pour le consommateur, que faut-il choisir dans cette offre ? Les salariés sont-ils la variable d'ajustement pour proposer de tels tarifs ?

Une enquête de Paul Labrosse.

Ma maison travaille pour moi !

Pourquoi laisser sa maison "dormir" quand elle pourrait vous rapporter de l'argent sans rien faire ou presque ?

On connaissait l'intérêt de la location saisonnière massivement popularisée par Airbnb mais il existe aujourd'hui beaucoup d'autres solutions. On peut louer sa piscine ou son jardin le temps d'une journée pour une famille ou une entreprise désireuse d'organiser un évènement. Il est aussi possible de partager son lave-linge pour arrondir ses fins de mois...

Certains arrêtent même de travailler grâce à ces nouvelles rentes de l'économie collaborative.

Une enquête de Gila Nazari.