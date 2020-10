“C Politique” dimanche 25 octobre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 25 octobre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Pascal Ory, historien et professeur émérite à l'Université Paris 1. Il est l'auteur de "Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale" (à paraître aux Editions Gallimard) et de "Ce que dit Charlie : Treize leçons dhistoire" (Editions Gallimard, 2017). Pascal Ory réfléchit depuis longtemps à l'identité Française. Neuf jours après l’attentat de Conflans Saint-Honorine, on interroge notre rapport à la laïcité, à la liberté d’expression. Emmanuel Macron a rappelé sa volonté de construire un "islam des lumières", soutenu par plusieurs responsables musulmans. La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. Le monde d'Anelise Borges : Au Danemark, "Jyllands Posten" ne republiera pas les caricatures. Sur le Terrain de Laure Pollez : L’islamisme, maladie de l’islam? En plateau, Kahina Bahloul, islamologue et première imame en France. La page américaine : Etats-Unis J-9 En coulisses : Trump-Biden / Floride : la bataille décisive.

Dernière ligne droite pour l'élection américaine, C politique nous emmène dans les coulisses de ce sprint final entre Donald Trump et Joe Biden.

Aux Etats-Unis, il faut gagner les Etats clés… Et, celui où tout se jouait cette semaine, c’est la Floride, un état républicain qui pourrait basculer et offrir la victoire aux démocrates… C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Invités : Jul, dessinateur et co-auteur du nouvel album Lucky Luke "Un cow-boy dans le coton" (Editions Dargaud) et Ariane Ascaride, comédienne. Un homme et une femme obsédés tous les deux par la transmission de la mémoire aux jeunes générations. L'invité de 20h20 : Nabil Wakim, journaliste et auteur de "L'arabe pour tous : pourquoi ma langue est taboue en France" (Editions du Seuil).

Pourquoi la langue arabe est-elle taboue en France ? 20H30 > La fabrique du mensonge Invités : Tristan Mendès-France, maître de conférence Université Paris et Spécialiste du numérique et Elsa Guiol, réalisatrice de « La Fabrique du mensonge » (collection documentaire diffusée dimanche 25 octobre à 20h50). Les réseaux sociaux sur le banc des accusés après l’engrenage qui a mené à la mort de Samuel PATY, désigné comme une cible avant le passage à l’acte du terroriste… Les géants du web auraient-ils pu stopper cette mécanique tragique ? La haine en ligne est-elle le mal du siècle ? Voir également : “La fabrique du mensonge” : « Les Fake news au pouvoir »