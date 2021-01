“C Politique” dimanche 24 janvier : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 24 janvier à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

Invité : Roger Cohen, éditorialiste et chef du bureau du New York Times à Paris. Comment réconcilier les Américains alors que cette démocratie n'a jamais semblé aussi fragile ?La Covid 19, l’immigration, la crise économique, l’accroissement des inégalités …nombreux sont les défis de Joe Biden.

Comment replacer l’Amérique au centre du monde et restaurer l’influence d’une première puissance mondiale isolée ? La semaine politique d'Arnaud Muller et Gauthier Hartmann. Le Monde d’Anelise Borgès : Trump lâché par les « Proud Boys ». En Coulisses : le jour qui a changé l’Amérique. Le document C Pol : New York la ville martyre de la Covid-19. Invité : Julien Cavanagh, neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes du Massachusetts General Hospital à Boston. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Charlie, retour sur un procès hors normes. Invités : Yannick Haenel, écrivain et co-auteur de « Janvier 2015 le procès » (Editions Les Echappés) et François Boucq, dessinateur et co-auteur de « Janvier 2015 le procès ». Sur le terrain avec Laure Pollez : inceste : l’association qui libère la parole. Invités : Bruno Solo, acteur et ambassadeur de La Voix De l’Enfant et Loubna Méliane, parole de Génération Écologie et victime d’inceste. Amazonie, le poumon vert de la planète à bout de souffle. Invité : Hugo Clément, Journaliste, "Sur le Front de l’Amazonie" (diffusion dimanche 24 janvier à 20:50 sur France 5).