“Enquête sous haute tension” : 100 jours avec la police des Ch'tis, mercredi 27 janvier sur C8

Mercredi 6 janvier à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, le premier épisode d'une série tournée avec la police municipale de Dunkerque.

Les interpellations musclées, c’est le quotidien de la police municipale de Dunkerque. Avec près de 100 hommes, c’est la deuxième du département du Nord, après celle de Lille. Ses fonctionnaires armés interviennent 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour faire face à des comportements de plus en plus violents, les forces de l’ordre se sont dotées d’une brigade canine et d’un groupe spécial, le GSI pour Groupement de Soutien et d’Intervention. Au plus près de l’action, ses hommes interviennent sur les agressions, les rixes, mais aussi sur tous types de délits liés aux excès d’alcool. Violences domestiques, femmes battues...

La police municipale doit aussi faire face à des opérations très délicates au cœur de l’intimité des familles.