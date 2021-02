A découvrir ce samedi 20 février à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous emmène en Haute-Savoie.

La Haute-Savoie est une destination hivernale de choix, entre esprit de famille et amour de la nature. Entre lacs et montagnes, sport et gourmandises, il y a là de quoi satisfaire tous les voyageurs.

De village en village, Jérôme Pitorin va découvrir un mode de vie chaleureux, mais aussi l'importance que revêtent pour eux les traditions séculaires, et leur amour des plaisirs simples qu'offre la nature...

En raquette, en patin à glace sur un lac gelé, depuis la nacelle d'une montgolfière, dans ses différentes vallées escarpées, les Hauts-Savoyards partagent avec Jérôme un peu de l'esprit de leur terre et beaucoup de sensations.

Les sujets diffusés :

Villages de Haute-Savoie.

Les montagnards sont là.

Les perles du Léman

Le Reblochon, star des Aravis.

La grande odyssée, de village en village.

Combloux, été et hiver.

La magie du bois.

A 22:25, la soirée “Echappées belles” se poursuivra sur France 5 avec la rediffusion du numéro « Magie blanche dans le Jura Suisse ».

Séduisante par ses lacs, sa montagne et la richesse de son patrimoine, la région Jura et Trois-Lacs est un petit bijou suisse, véritable berceau de savoir-faire ancestraux comme l'horlogerie de haute précision.

En bateau sur le lac de Neuchâtel, à ski sur les hauteurs des Franches-Montagnes ou sur un traîneau tiré par des huskys de compétition, tous les moyens sont bons pour découvrir cette partie du pays en plein hiver.

Qu'ils soient musher, chanteuse de yodle, conducteur de train passionné ou même ancien athlète olympique, tous attendent Sophie pour partager ensemble un séjour hivernal, enneigé et typiquement helvétique...

