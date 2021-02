“C Politique” dimanche 21 février : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 21 février à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Tristan Garcia, philosophe. Canaries : l’Archipel de l’enfer

Invitée : Sara Prestianni. Cluster : les hôpitaux en alerte Invité : Gilles Pialoux, chercheur-clinicien français. Il est professeur à l’université Paris Sorbonne, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon et vice-président de la Société Française de Lutte contre le Sida. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La France en thérapie

Éric-Emmanuel Schmitt, dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien franco-belge. Yaël Fogiel, productrice de cinéma français. Emmanuel Valat, psychanalyste.