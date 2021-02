“Familles extraordinaires” « De 5 à 10 enfants : l'incroyable vie des familles hyper-nombreuses », mardi 23 février sur 6ter

A voir mardi 23 février à 21:05 sur 6ter, un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” présenté par Elodie Gossuin qui aura pour thème cette semaine : « De 5 à 10 enfants : l'incroyable vie des familles hyper-nombreuses ».

Se démultiplier pour jongler avec les rythmes des grands et des petits, éviter de se laisser déborder par les tâches quotidiennes, mais aussi lâcher prise pour retrouver sa sérénité : quels sont les secrets de la réussite pour ces familles hyper-nombreuses ? Trois tribus XXL nous ont fait partager leur incroyable mode de vie.

Pauline, 30 ans et Carl, 32 ans, sont parents de triplés de 5 ans et de jumelles de 16 mois. Et quand ils se déplacent en famille, c'est toute une expédition : leur installation en voiture ressemble à un déménagement ! Pour cette maman extraordinaire, souvent seule à la maison avec les enfants pendant que son mari travaille, le quotidien est un exploit !

Marie-Blanche, 39 ans et Henri, 41 ans, ont sept enfants de 6 à 11 ans. Énergique et organisée, la mère de famille maîtrise la situation. Avec l'expérience, elle sait gérer plusieurs choses à la fois. Mais très tôt, chaque enfant a appris à aider les autres. Et les parents font tout pour se ménager des moments à deux !

Mariés depuis 24 ans, Isabelle et Richard ont huit enfants, de 15 mois à 23 ans. Dès le réveil, c'est la maman qui prend les choses en main : devenue experte en logistique, elle calcule le planning à la minute près ! Mais comme elle ne veut pas être trop autoritaire avec sa progéniture, elle passe son temps à nettoyer et à ranger !

Sonya est enceinte de son dixième enfant et l'arrivée du nouveau-né est imminente. Entre les visites de contrôles et les complications liées à cette dixième grossesse, le quotidien de cette mère célibataire de 9 enfants est plutôt mouvementé.

Jo et Tommy sont les parents dz dix enfants. Alors que Jo doit gérer toute seule la maison pendant que Tommy travaille, elle tente malgré tout de convaincre son mari d'avoir un onzième enfant !