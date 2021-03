“Enquête d'action” « Marseille : au cœur de l'action avec des unités de choc », vendredi 12 mars sur W9

Vendredi 12 mars à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Marseille : au cœur de l'action avec des unités de choc ».

Comme les 2 000 marins-pompiers, les forces de l'ordre de la cité phocéenne sont en première ligne lorsque les Marseillais ont besoin d'aide.

Pour enrayer la délinquance et la violence qui ont terni son image, la deuxième ville de France a fortement investi. Équipements dernier cri, entraînement intensif : elle s'est dotée d'une police capable d'intervenir dans toutes les conditions. Dans les rues, les caméras de surveillance se sont multipliées. Grâce à elles, les agents peuvent suivre en toute discrétion les trafiquants et les voleurs en action, et organiser la riposte.

Mais si les efforts pour sécuriser le centre-ville commencent à porter leurs fruits, d'autres secteurs donnent du fil à retordre aux policiers.