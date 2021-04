“Enquête Exclusive” « Van Life : les nouveaux hippies connectés d'Amérique », dimanche 4 avril sur M6 (vidéo)

Tout plaquer pour partir sur les routes et vivre libres… Ce rêve, des dizaines de milliers d'Américains le vivent aujourd'hui pour de vrai, grâce à une nouvelle tendance très à la mode : le van life (la vie en van). À (re)découvrir ce dimanche 4 avril à 23:05 dans “Enquête Exclusive” sur M6.

En couple ou en solitaire, ces nouveaux voyageurs au look hippie chic ont tout quitté (leur carrière, leur situation sociale, leur confort) pour partir à la découverte des plus beaux coins des États-Unis, au volant de leurs vans ou camionnettes. Leur but : retrouver une forme de liberté et sortir du schéma classique « métro-boulot-dodo ».

Le mouvement van life est devenu un phénomène planétaire. Sur les réseaux sociaux, les photos et les vidéos de ces voyageurs ont été vues des millions de fois. Loin de leurs aînés « baba cool » des années 70, ils sont travailleurs nomades, hyper-connectés et font sponsoriser leur « lifestyle » par des marques qui ont flairé l'opportunité.

Emily et Corey sont ainsi suivis par près de 200 000 personnes. Les poses sexy de yoga d'Emily dans des décors naturels sublimes rencontrent un tel succès que ce couple d'influenceurs arrive à vivre de sa passion.

En Floride, nous sommes partis à la rencontre de Lamar et Ashley, qui élèvent leur petite fille sur la route. Entre petits boulots et réveils à la plage, ils ont réussi à construire une vie de famille dans leur maison roulante.

À 32 ans, Katie, elle, a décidé de partir seule sur la route, en construisant elle-même son van. Un nouveau départ pour cette ancienne comptable qui ne se retrouvait plus dans son quotidien trop formaté.

Alan et Liz sont deux jeunes retraités : à 60 ans passés, ces ex-chefs d'entreprise aventuriers se lancent à l'assaut des plus beaux parcs de Californie, au volant d'un van 4x4 suréquipé. Une retraite rêvée pour eux !

“Enquête Exclusive” a aussi retrouvé l'ensemble de communauté van life, lors d'un grand festival qui se tient chaque année dans l'Oregon.

Enquête sur les van lifers, les nouveaux hippies connectés d'Amérique.