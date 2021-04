“Vous avez la parole” : Yannick Jadot face à Bruno Le Maire, jeudi 15 avril sur France 2

Jeudi 15 avril, en direct à 21:05 sur France 2, Léa Salamé et Thomas Sotto présenteront un nouveau numéro du magazine politique “Vous avez la parole” dans lequel ils recevront Yannick Jadot et Bruno Le Maire.

Une fois par mois sur France 2, des personnalités issues de tous les horizons (politiques, acteurs de la société civile, citoyens …) décryptent l'actualité française ou internationale dans “Vous avez la parole” avec Léa Salamé et Thomas Sotto.

Jeudi 15 avril, le thème de “Vous avez la parole” sera : Quelle société pour la France de demain ? “Vous avez la parole” propose un grand débat entre Yannick Jadot, eurodéputé écologiste et Bruno Le Maire, ministre de l’Economie.



Et toujours en 2ème partie de soirée, Vous avez la parole, la suite avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et de nombreux invités.