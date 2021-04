“Passage des arts” : les invités de Claire Chazal du 26 au 30 avril sur France 5

Voici les invités qui seront reçus cette semaine, du lundi 26 au vendredi 30 avril, par Claire Chazal dans le magazine “Passage des arts” sur France 5.

Alors que l'ouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle reste en suspens, Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs - qui portent un regard sur le monde et la culture dans “Passage des Arts”.

Chaque jour un invité, une rencontre enrichie par un reportage sur la vie culturelle, la question d'un téléspectateur et pour finir l'oeuvre d'art qui a bouleversé la vie de l'invité.

Voici les invités qui seront reçus cette semaine par Claire Chazal :

Lundi 26 avril : Luc Ferry



: Mardi 27 avril : Edouard Louis



Mercredi 28 avril : Lorant Deutsch

Jeudi 29 avril : Feu ! Chatterton : Arthur Teboul

: Vendredi 30 avril : Thierry Fremaux

Retrouvez “Passage des Arts” du lundi au vendredi à 20:15 sur France 5.