“Dimanche en politique” : Valérie Rabault est l'invitée de Francis Letellier ce 2 mai sur France 3

Ce 2 mai à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Valérie Rabault, députée de Tarn-Et-Garonne et présidente du groupe socialistes et apparentés à l'Assemblée Nationale

Emmanuel Macron est monté en première ligne pour donner le la d’un déconfinement très progressif. Sur l’air de la réouverture, comment redonner des perspectives aux Français, le passe-sanitaire pourrait-il devenir un sésame alors que le niveau de vaccination reste insuffisant ?

Cette semaine c’est aussi le retour des manifestations autorisées à l’occasion du 1er Mai sur fond d’angoisses sociales.

A 1 an de la Présidentielle et alors que les socialistes s’apprêtent à commémorer le 40 ème anniversaire de l’élection de François Mitterrand le 10 mai 1981, Francis Letellier recevra Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et seule femme à la tête d’un groupe politique à l’assemblée nationale.

Quel bilan pour les socialistes après 4 ans de quinquennat Macron, y aura-t-il un candidat d’union de la gauche et des écologistes en 2022 ?

Sur le plateau de Dimanche en politique, vous retrouverez également Nathalie Mauret, éditorialiste au groupe de presse EBRA.