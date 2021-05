“E=M6 Family” « Hygiène : sommes-nous aussi propres que nous le pensons ? », dimanche 16 mai sur Gulli

Dimanche 16 mai à 21:05, Mac Lesggy et Gaëlle Marie vous donnent rendez-vous sur Gulli pour un nouveau numéro du magazine “E=M6 Family” consacré cette semaine à l'hygiène corporelle.

Gaëlle et Mac cherchent à savoir si nous sommes aussi propres que nous le pensons. Pour illustrer les sujets, 3 expériences simples et ludiques seront réalisées en plateau.

A découvrir : Suivre les virus et les bactéries à la trace sur le plateau, la mousse des savons et shampoings, et fabriquer soi-même une surface hydrophobe (qui n’aime pas l’eau).

