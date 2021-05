“C à vous” mardi 18 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 18 mai à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Dans C à vous ce soir, le rapport sur la gestion de la crise sanitaire, les questions autour de l’insécurité et de la montée des violences, et le possible retour de Karim Benzema en Équipe de France.

Les invités :

Le professeur Didier Pittet, médecin infectiologue et épidémiologiste suisse. Il est spécialiste de l'hygiène des mains et du contrôle des infections.

Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale.

Jacques Vendroux, consultant Football.

C à vous, la suite

Une longue amitié qui se transforme en une complicité artistique absolue sur scène dans « À crédit et en stéréo » : Laurent Gerra et Eddy Mitchell.