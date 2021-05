“Enquête d'action” « La Ciotat en alerte : immersion avec les pompiers », vendredi 21 mai sur W9

Vendredi 21 mai à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « La Ciotat en alerte : immersion avec les pompiers ».

La Ciotat est l'un des plus beaux joyaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les forêts de pins qui surplombent la ville comptent 10 kilomètres de plages et plusieurs calanques. Au centre-ville, le vieux port et ses rues pittoresques attirent de nombreux touristes. En hiver, La Ciotat compte 35 000 habitants. En été la population peut dépasser les 200 000 personnes. La Ciotat et son chantier naval centenaire, est une des plus anciennes stations balnéaires. Ce haut-lieu des vacances estivales donne beaucoup de travail aux pompiers.

En été, les 70 soldats du feu de La Ciotat sont débordés. Ils veillent sur une population estivale très agitée. Dans les calanques, les pompiers interviennent avec leurs collègues du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) pour de graves chutes. Comme ce jour d'été, où un jeune homme qui a sauté d'une falaise souffre de douleurs respiratoires.

Sur les routes, les accidents de la circulation sont nombreux. Un accident à une gare de péage, d'une rare violence, mobilisera 60 pompiers pendant plusieurs heures. La vie des sept passagers blessés ne tiendra qu'à un fil. Tous les moyens humains et matériels seront déployés.

En cette période estivale, les pompiers veillent aussi sur la population de la Ciotat qui ne prend pas de vacances... des quartiers résidentiels cossus aux cités sensibles comme celle de la cité Fardeloup, où les feux criminels se multiplient et menacent les habitations. Chaque année, les pompiers de La Ciotat interviennent plus de 6 000 fois par an.

