“Echappées Belles” : « Slovénie, la nature au cœur », samedi 12 juin sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 12 juin à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous emmène en Slovénie.

La Slovénie possède une variété de paysages : forêts, montagnes, lacs et rivières, et littoral méditerranéen. Les habitants vivent d'ailleurs beaucoup en extérieur, profitant de ces décors exceptionnels.

Ce petit pays a une identité marquée par une grande force, à l'image de l'ours, son animal emblématique. Une force qui pousse les Slovènes à se démarquer des autres états issus de l'ex-Yougoslavie. Les Slovènes vont au bout de leurs capacités pour réussir. Dans le sport, ils sont champions. En écologie, ils innovent. En préservation de la faune, ils excellent. Peu importe le domaine, tout est matière à faire rayonner la Slovénie dans le monde entier.

Jérôme Pitorin emmène donc le téléspectateur à la rencontre d'habitants ambitieux...

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Un petit pays mais...

Une biodiversité unique et surprenante

Les amoureux du sport

Le pays de l'eau pure

La gastronomie slovène en plein ébullition

A la campagne, la douceur de vivre.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end à Bruxelles ».

Bruxelles est une destination idéale pour changer d'air. Malgré son statut de capitale européenne, elle revêt des aspects de ville provinciale et d'une cité à taille humaine. Ici où se mélangent quartiers institutionnels, repères d'étudiants étrangers et bastions populaires, tout le monde a sa place : Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde juste derrière Dubaï.

De sa Grand Place au Manneken Pis en passant par le marché des Marolles et l'Atomium, Jérôme va poser ses valises dans la capitale belge le temps d'un week-end.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :