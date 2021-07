“66 minutes” dimanche 4 juillet sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 4 juillet à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

80 ans et en coloc !

Pour échapper à la solitude ou à l'anonymat des maisons de retraite beaucoup de séniors imitent les étudiants et font le choix de la colocation pour leur plus grand bonheur.

Riverains contre motards : la guerre du bruit

Des mots qui pétaradent chaque week-end dans des villages des Yvelines : des riverains qui n'en peuvent plus et qui organisent la riposte. La tension est à son comble dans la Vallée de Chevreuse.

Loisirs : le nouveau concept tout en un

Direction le Nord, près de Lille. La-bas un nouvel endroit vient d'ouvrir, il arrive tout droit des États-Unis et propose un lieu unique dans son genre : aire de jeux pour les petits, pistes de bowling, salles de karaoké, de la réalité virtuelle et un grand restaurant. Ce nouveau complexe a du bien sûr faire face à la crise sanitaire.

66 Minutes Grand Format

Le grand retour des guinguettes

On y mange, on y danse, on s'y amuse ... les Français plébiscitent la convivialité des guinguettes depuis le retour des beaux jours et l'arrêt du confinement.