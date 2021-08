Dimanche 29 août à 11:00, le magazine “Téléfoot” fera sa rentrée sur TF1 avec Grégoire Margotton entouré de Bixente Lizarazu et Thomas Mekhiche.

Cette saison à la présentation, Grégoire Margotton sera toujours accompagné du champion du monde et consultant Bixente Lizarazu qui continuera d'apporter son expertise et ses conseils techniques, notamment lors des rendez-vous de l'Équipe de France, Thomas Mekhiche sera toujours en plateau avec ses rubriques, notamment "Total football".

Et enfin Marine Marck, déjà connue sur TF1 pour avoir incarné Rendez-vous sport en Bleus durant le dernier EURO de Football et pour ses chroniques sur LCI pendant la Coupe du Monde 2018 rejoint cette saison l'équipe de “Téléfoot”. Elle réalisera plusieurs reportages et interviews pour aller plus loin dans le décryptage des infos.

Un plateau innovant et interactif

Pour cette nouvelle saison, le plateau de “Téléfoot” fera peau neuve avec un nouveau décor, inspiré de celui du MAG de l’EURO qui a rencontré un large succès auprès des téléspectateurs. Un plateau sous le signe de l'expertise et de l'innovation grâce à la réalité augmentée, qui proposera des séquences spectaculaires et apportera une nouvelle expérience aux téléspectateurs.

“Téléfoot” capitalise sur sa formule éditoriale a succès

Lors de la saison précédente, “Téléfoot” a réuni en moyenne 870 000 téléspectateurs, se positionnant ainsi magazine de football leader pour la première fois depuis 4 ans. Un succès dû à une formule éditoriale forte que les téléspectateurs pourront retrouver tout au long de cette nouvelle saison.

Et une nouvelle fois, c'est toute l'équipe de journalistes qui sera mobilisée pour révéler des exclusivités et diffuser ses reportages qui sont l'ADN de “Téléfoot”.

1ère partie : TELEFOOT, L'ACTU :

Retrouvez les dernières actualités du week-end et de la semaine décryptées à travers les informations de la rédaction et l'expertise de nos consultants, une grande interview hebdomadaire ou encore des duplex avec les acteurs footballistiques du moment.

2ème partie : TELEFOOT, LE MAG :

Retrouvez également les trois rubriques en seconde partie du magazine :

"L'Inside" pour être au plus près du quotidien des clubs et des joueurs et découvrir les coulisses du football.

"La Story" où une belle histoire de la semaine sera mise en avant.

"Le Grand Format" un documentaire pour conclure cette nouvelle formule.

Nouvelle saison pour TELEFOOT La Quotidienne

À partir du 23 Août, c’est la reprise pour TELEFOOT La Quotidienne, le rendez-vous digital présenté par Thomas Mekhiche.

TELEFOOT La Quotidienne est le premier format quotidien sur le foot en France sur Youtube en réunissant plus d' 1,2 million d'abonnés sur sa chaîne !