“66 Minutes” dimanche 5 septembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 5 septembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Extrême jusqu'au bout

171 kilomètres en deux jours, 10.000 mètres de dénivelé, des cols vertigineux à franchir, c'est le programme d'une course les plus dur au monde : l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. 66 Minutes était le week-end dernier au coeur de cette épreuve hors-norme.

Babka: la brioche la plus tendance

On fait la queue devant certaines boulangeries pour la déguster. La babka, cette délicieuse brioche tressée et marbrée originaire d'Europe de l'Est, est devenue la pâtisserie que tout le monde s'arrache.

Le village a-t-il fermé les yeux ?

Nicolas Guiraud. a été condamné à 12 ans de réclusion pour une série de viols entre 1994 et 2014. Comment cet homme star locale de l'équipe de Foot de Sorèze dans le Tarn a-t-il pu agir en toute impunité pendant toutes ces années ? Le village aurait t-il fermé les yeux ?

Acheteurs compulsifs: une maladie ?

Shopping en ligne, soldes, ventes privées... les tentations sont partout pour ces accros à l’achat. La maladie les pousse à dépenser sans limite, un bonheur pour certains, un cauchemar pour d’autres…

66 Minutes Grand Format

Le thème du reportage diffusé dans 66 Minutes Grand Format n'a pas encore été communiqué par M6. Cet article sera donc mis à jour avant la diffusion de l'émission si M6 dévoile le contenu du reportage.