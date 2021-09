“C Politique” dimanche 12 septembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 12 septembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Raphaël Glucksmann, député européen place publique et essayiste En coulisses > Le procès des attentats du 13 novembre 2015

Invités : Maître Raphaël Kempf, avocat de la défense au procès du 13 Novembre et Patricia Correia, vice-présidente de l’association « 13onze15 Fraternité et Vérité ». C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Anti-pass : le débat interdit ? Invités : Jean Quatremer, Gilles Pialoux, Karine Shebabo, Claude Malhuret. La soirée se poursuivra à 20:55 avec le document « Une autre idée du monde », le regard de Bernard-Henri Levy sur l’Afghanistan.

0 Partages



Partager

Imprimer