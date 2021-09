“C Politique” dimanche 19 septembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 19 septembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Jean-Louis Bourlanges, député MODEM des Hauts-de-Seine et essayiste Le document > Allemagne, après l’apocalypse Invitée : Valerie Dejardin, bourgmestre de Limbourg C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Covid : faut-il tourner la page ? Invités : Yonathan Freund, médecin urgentiste à la Pitié-Salpétrière à Paris Mathias Wargon, chef de service des urgences à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis Caroline Janvier, député LREM du Loiret Marie Jauffret-Roustide, sociologue Guillaume Lachenal, historien des sciences Mercredi, la vaccination devenait obligatoire pour les soignants. C Politique est allé sur le terrain. Invité : Philippe Pinilo, médecin généraliste.