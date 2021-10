“Dimanche en politique” : Gabriel Attal est l'invité de Francis Letellier ce 3 octobre sur France 3

Ce 3 octobre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement.

Le pouvoir d’achat face aux fortes augmentations des prix de l’énergie, voilà sans doute la préoccupation principale des Français en ce début d’automne. Le gouvernement s’en empare et tente de désamorcer ce qui pourrait être une nouvelle grogne populaire à l’image de celle des Gilets Jaunes. A cette occasion, les enjeux environnementaux s’invitent aussi dans la campagne, tenants du nucléaire contre partisans des renouvelables, notamment de l’éolien comme le défend le candidat désormais désigné des Verts pour la Présidentielle, Yannick Jadot.

Le polémiste Eric Zemmour, lui n’est toujours pas candidat, et poursuit néanmoins son offensive médiatique obligeant tout le personnel politique à se positionner sur ses thèmes. Si ce n’est pas encore l’heure du bilan du quinquennat pour Emmanuel Macron, c’est déjà celui de se remettre en ordre de marche en vue d’une campagne électorale.

LREM n’affiche plus son logo et préfère élargir son périmètre à la majorité présidentielle. Des contours encore flous pour une maison commune avec beaucoup d’invités censés préparer la réélection du président de la République.

En première ligne pour expliquer et défendre la politique d’Emmanuel Macron, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement va voir son rôle devenir plus offensif au fur et à mesure que l’on se rapprochera de l’échéance présidentielle. Dimanche, Il sera interrogé par Francis Letellier et Frédéric Says, éditorialiste des matins de France Culture nous offrira sa « Carte Blanche ».