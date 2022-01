“C ce soir” lundi 10 janvier : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 10 janvier à 22:55, Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli, accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter et Camille Diao, journaliste notamment à France culture, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débattra avec l'équipe et d'autres invités.

Sommaire & invités du lundi 10 janvier 2022 :

Le film “Don’t Look Up : Déni cosmique” et le déni climatique.

Lucile Schmid du think tank La Fabrique écologique.

Denis Olivennes, directeur général de Libération.

Salomé Saqué, journaliste.

Sebastien Bohler, docteur en neurosciences.

Sylvie Brunel, géographe.