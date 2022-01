“L'essentiel chez Labro” dimanche 16 janvier sur C8 : les invités de Philippe Labro

Philippe Labro vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 16 janvier à 23:00 pour suivre un nouveau numéro de “L'essentiel chez Labro”. Voici les invités qu'il recevra cette semaine.

“L'essentiel chez Labro”, c'est un magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait, considéré comme « non-essentiel », mais qui pourtant, l’est terriblement et qui constitue le sel de nos vies !

Chaque semaine, Philippe Labro reçoit notamment pour une entrevue intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings, etc.) ou encore des live acoustiques.

Dimanche 16 janvier, Philippe Labro reçoit :

Lyna Khoudri, à l’affiche de « La place d’une autre » d’Aurélia Georges.

Éric Neuhoff, écrivain et critique, pour son nouveau roman Rentrée littéraire (Albin Michel).

Carmen Maura, comédienne, pour « L’hirondelle », mise en scène par Anne Bouvier, aux côtés de Grégori Baquet au théâtre Hébertot à Paris.

Ludovic Louis, trompettiste de jazz, longtemps accompagnateur des plus grandes stars (Lenny Kravitz, Kanye West, The Black Eye Peas...), pour son premier album solo, « Rebirth ».