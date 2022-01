“Nous, les Européens” « Contraception : le tour des hommes », dimanche 16 janvier sur France 3

Dimanche 16 décembre à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens”. Direction les Pays-Bas, où 20 000 hommes choisissent de se faire stériliser chaque année en ayant recours à la vasectomie, une technique consistant à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules.

En règle générale, au sein des couples, la contraception est l’affaire des femmes. Ce sont elles qui choisissent les moyens contraceptifs qui leur sont le mieux adaptés, mais elles doivent supporter la charge mentale, et souvent financière, de cette responsabilité ainsi que les éventuels effets sur leur corps.

Aujourd’hui, de plus en plus d’hommes ne trouvent pas cela normal…

Le grand reportage

Aux Pays-Bas, 11% des couples choisissent d'avoir recours à la stérilisation masculine par la technique de la vasectomie. C'est le taux le plus élevé de l’Union européenne mais les critères sont stricts : les patients doivent avoir plus de trente ans et ne plus vouloir d’enfants.

A l'hôpital de Doetinchem, dans l’est du pays, on pratique une trentaine de vasectomies par mois. Une opération qui se pratique en ambulatoire, sous anesthésie locale...

Un reportage de Prune Antoine et Sébastien Maillard.

Les invités

Guillaume Daudin, coauteur, avec Stéphane Jourdain et Caroline Lee, du roman graphique Les Contraceptés. Enquête sur le dernier tabou (éd. Steinkis).

Erwan Taverne, de l’association Garcon (Groupe d’action et de recherche pour la contraception).

Pierre Colin, pionnier de la contraception masculine.

Marylie Breuil, de l’association féministe Nous Toutes.