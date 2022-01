“66 Minutes” dimanche 16 janvier sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 16 janvier à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Ma nounou est un homme

Assistantes maternelles, nounous, des métiers longtemps réservés aux femmes. Seulement 3% de ceux qui les exercent aujourd'hui sont des hommes et pour eux il n'est pas simple de faire face aux préjugés.

Retrouver un objet perdu : une galère ?

35 millions d’objets sont perdus chaque année en France et à peine 2% sont retrouvés. Alors, des solutions voient le jour, comme cette application qui met facilement en relation ceux qui ont perdu un objet et ceux qui en ont trouvé un à Marseille.

Gilles de la Tourette : un syndrome pas drôle

Gary est atteint du syndrome de Gille de la Tourette. Une pathologie souvent caricaturée, qui se traduit pas des paroles ou des mouvements brusques et incontrôlés. Mais Gary, après des années de souffrance, domine aujourd'hui sa maladie.

L'heure du goûter

Prendre le temps de savourer un délicieux goûter à 4 heures ce n'est plus un privilège de l'enfance depuis le confinement : de plus en plus d'adultes s'offrent aussi cette pause gourmande. Les restaurant et cafés s'emparent de cette tendance.



66 Minutes Grand Format

Soldes 2022 : virée shopping à New-York

Invitation à New York pour une virée shopping à l'occasion des soldes qui débutent là bas le lendemain de Noël... Bonnes affaires et féerie au rendez vous.