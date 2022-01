“Maison à vendre” : inédit vendredi 21 janvier sur M6 avec Stéphane Plaza à Saint-Malo & Argenteuil

Vendredi 21 janvier à 21:10, M6 proposera un nouvel inédit de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Élisabeth / Brigitte (Inédit)

À Saint-Malo, Brigitte, 67 ans, vit dans une jolie maison depuis 40 ans mais ne parvient plus à s’en sortir financièrement. De sa mère, elle a hérité d’une maison plus petite qui correspond mieux à ses besoins. Elle espère donc vendre sa maison au plus vite mais depuis 9 mois et une vingtaine de visites, la vente n’a toujours pas eu lieu… la décoration très personnelle de Brigitte y est sûrement pour quelque chose...

Stéphane Plaza va se déplacer dans la jolie ville fortifiée pour lui venir en aide et débloquer la situation ! Emmanuelle Rivassoux va tout mettre en œuvre pour faire ressortir le charme de cette belle maison bretonne. Sans oublier, pour nos 2 experts, de profiter des plaisirs malouins !

À Argenteuil, dans le Val-d’Oise, Elisabeth, 52 ans, a pour mission de vendre l’appartement de son « tonton Robert » au plus vite. Il y a 2 ans, il a dû être placé dans un EHPAD et Elisabeth, qui a obtenu sa tutelle, n’arrive plus à payer les traites de l’appartement et les frais de l’EHPAD. La vente de l’appartement de tonton Robert résoudrait tout. Mais Elisabeth ne sait pas comment s’y prendre. Elle a pourtant le soutien et la présence de toutes ses cousines dont elle est très proche.

Elles ont donc fait appel à Stéphane Plaza qui va voler au secours de cette « cousinade » pour accélérer la vente tant espérée. Sophie Ferjani va transformer chaque pièce pour moderniser tout l’appartement, en gardant un côté très chaleureux !

Rachel et Pierre / Jean-Luc (Rediffusion)

Rachel, 55 ans, vit à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis avec Elie, son petit dernier de 19 ans. Avec son ex-mari, ils avaient un accord : elle en avait l'usufruit jusqu'aux 18 ans d'Elie. Elle doit donc restituer à Pierre les 50 % qui lui appartiennent. Mais cette maison est laissée à l'abandon et n'a attiré aucun acheteur. Pourtant, pour Rachel, vendre est devenu urgent. Impatiente de commencer sa nouvelle vie, elle a réservé un appartement sur plan.

Stéphane Plaza va voler à son secours pour vendre au plus vite et l'aider à tourner la page. Sophie Ferjani va motiver les troupes, pour désencombrer, réparer et révéler les volumes de cette belle maison.

À Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, Jean-Luc vit seul dans son appartement de 62 m² mais a du mal à joindre les deux bouts a décidé de le vendre pour acheter un bien en adéquation avec ses revenus. Mais depuis 4 mois, il n'a reçu que 6 visites et une seule offre, beaucoup trop basse à ses yeux…

Stéphane Plaza va tout faire pour sortir Jean-Luc de cette mauvaise passe. Carole Carat va lui donner la force de transformer cet appartement démodé et défraichi en un bien chic et moderne.

Sylvie et Alain / Manuela et Hervé (Rediffusion)

Sylvie, 56 ans, est assistante maternelle, et Alain, précédemment élagueur, est un jeune retraité. Ils habitent Levens, près de Nice. Tous deux rêvent d'une maison de plain-pied pour accueillir toute sa famille, et avec plus de terrain pour ses animaux. Le problème : leur maison atypique n'intéresse pas le plus grand nombre...

Stéphane Plaza va étudier précisément le marché immobilier local pour aider au mieux Alain, Sylvie et toute leur tribu ! Quant à Sophie Ferjani, elle va devoir repenser l'aménagement tout en gardant le charme de cette belle bâtisse.

Manuela, 45 ans, est auxiliaire de vie, et Hervé, 40 ans, travaille dans l'automobile. Ils ont des jumeaux de 9 ans et vivent à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne dans une maison dans une maison qui a toujours appartenu à la famille d'Hervé. Aujourd'hui il est temps de commencer une nouvelle vie dans une maison qu'ils auront choisie ensemble mais ils n'ont pas eu la moindre visite…

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour organiser et optimiser la vente de cette maison. Emmanuelle Rivassoux va prendre en charge les travaux de rénovation, moderniser la décoration et valoriser les extérieurs…