“50' Inside” samedi 26 mars sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 26 mars à partir de 17:30, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans “50' Inside”.

Julien Doré

Julien Doré ouvre les portes de sa tournée à “50' Inside” pour une immersion en coulisses.

Michel Sarran

Cette semaine, le chef Michel Sarran a accueilli “50' Inside” chez lui à Toulouse en famille. Après avoir fait les grandes heures de Top Chef comme juré, Michel Sarran s’est essayé depuis à la comédie dans plusieurs séries…

Philippe Candeloro

Rencontre avec l’un des plus grands champions français de patinage artistique. Au-delà de ses exploits sportifs, sa personnalité authentique et spontanée a conquis le cœur des Français… Un portrait intime et émouvant ce soir dans “50' Inside”.

Grand Corps Malade

Cette semaine, retour sur l’histoire de Grand Corps Malade, devenu un pilier de l’industrie musicale depuis maintenant 16 ans. Il a accepté de revenir pour “50' Inside” sur son histoire personnelle, sur cette carrière artistique qu’il n’avait pas envisagée, et sur le succès de son dernier album qu’il a pensé et écrit pour les femmes.

Île Maurice : le nouveau visage de la perle de l’Océan

Cette semaine, nous partons à l’île Maurice. Coupée du monde pendant presque 2 ans, la perle de l’Océan Indien se réinvente pour faire revenir les touristes. Pour cela, elle mise sur ses décors de rêve mais pas seulement.

Les nouvelles stars de la chirurgie esthétique

Ce soir, direction Miami et Los Angeles pour découvrir les nouvelles stars de la chirurgie esthétique ! Qu’ils soient rois du bistouri ou de la seringue, ils sont aussi passés maîtres dans l’art de se mettre en scène. Certains filment même leurs interventions, retransmises en direct.

Jean Paul Gaultier sera l'invité de Nikos Aliagas cette semaine à l'occasion de l'édition 2022 du Sidaction.