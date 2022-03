“M comme maison” à La Rochelle samedi 2 avril sur C8 avec Stéphane Thébaut

Samedi 2 avril à 12:45, Stéphane Thebaut vous donne rendez-vous sur C8 pour voir ou revoir un numéro de “M comme Maison” à La Rochelle.

Pour cette saison, Stéphane Thébaut est accompagné des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme maison” une émission définitivement inspirante !

“M comme maison” vous emmène cette semaine à La Rochelle en Charente-Maritime. Une ville idéalement située, au bord de l’océan Atlantique, face aux îles de Ré, Aix et Oléron, et réputée pour son Vieux Port aux allures de carte postale… C’est d’ailleurs l’un des plus grands ports de plaisance de la côte atlantique…

Visite à Angoulins

Stéphane se rendra à Angoulins, à quelques encablures de La Rochelle pour retrouver Karine et son mari David, heureux propriétaires d’une maison d’hôtes : Le Carré 1705. Une ancienne ferme qu’ils avaient totalement rénovée et qui à la suite d’un incendie a brulé, les obligeant à tout refaire.

Artisanat

Stéphane Thébaut ira à la rencontre de Arnaud, antiquaire de matériaux anciens puis Benjamin et Floria, créateurs de meubles et sculptures en métal.

Rencontre

Rencontre avec Nadège, elle est architecte d’intérieur et vit au coeur de La Rochelle. On va découvrir sa patte architecturale à travers la visite de l’une de ses réalisations mais aussi ses goûts en matière de décoration.