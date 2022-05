“C à vous” mardi 10 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 10 mai à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Quels défis pour le nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron ?

Invités : Saveria Rojek, journaliste politique à franceinfo et et autrice de “Résurrection” publié aux Éditions Stock et Guillaume Tabard, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro.

Abus sexuels dans le Sport



Invitées : Sarah Abitbol viendra présenter le documentaire “Un si long silence” diffusé ce soir sur France2 avec la réalisatrice Emmanuelle Anizon.

Au dîner de C à Vous



Invité : Jacques Gamblin, pour le film “On sourit pour la photo” réalisé par François Uzan, en salle la semaine prochaine.

Le chef du jour dans la cuisine de C à Vous



Invité : Édouard Chouteau, chef du restaurant “La Laiterie” à Lambersart.

C à vous, la suite

Ancien membre de la milice Wagner, Marat Gabidullin témoigne ce soir, à visage découvert dans C à Vous. Il publie “Moi, Marat, ex-commandant de l’armée Wagner” chez Michel Lafon.

À ses côtés, Véronika Dorman, cheffe adjointe du service étranger à Libération.