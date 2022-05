“66 Minutes” dimanche 15 mai sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 15 mai à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au paradis des gourmets



C'est un lieu unique au monde qui vient d'ouvrir ses portes à Dijon : la cité internationale de la gastronomie et du vin célèbre de façon inédite le patrimoine culinaire de France.



Des abdos sculptés pour de vrai

Biceps en bétons ou abdominaux parfaitement sculptés pour afficher un musculature de rêve : de plus en plus d'hommes se tournent vers la chirurgie esthétique. Le résultat est souvent plus vrai que nature, mais est-ce bien raisonnable ?

Moses a décidé de redessiner ses abdos mais pour ça, pas question de se fatiguer. Il opte pour une chirurgie esthétique à 12 000 euros ! Et le résultat est bluffant...

Harcèlement de rue : elles résistent

Regards appuyés, réflexions déplacées... 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées au harcèlement de rue ! Victime régulière de dragueurs trop insistants, Sarah est devenue une figure des réseaux sociaux. On l’appelle Sarah la crieuse, car elle réputée pour avoir une méthode bien à elle pour éloigner le danger… elle crie pour faire fuir ces dangereux prédateurs.

66 Minutes Grand Format

San Diego : la ville de Top Gun

Décollage supersonique vers San Diego la ville de Top Gun ! Située au sud de la Californie, elle abrite une des plus grosses bases militaires des Etats-Unis. Ses plages interminables et sa qualité de vie attirent désormais les millionnaires de la Silicon Valley.

Xavier De Moulins vous emmène à la rencontre de ces Français qui y vivent leur rêve américain.