“Enquêtes criminelles” « Habib a disparu : l’appel désespéré de sa mère » mardi 31 mai sur W9 (vidéo)

Mardi 31 mai à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Habib a disparu : l’appel désespéré de sa mère ».

15 janvier 2014, banlieue de Toulouse. Jennifer Dana a rendez-vous avec Mehdi, son ex-compagnon. Ce mercredi-là, la jeune maman va lui confier leur fils, le petit Habib, 13 mois, alors que normalement le jeune père n’aurait eu la garde du bébé que le week-end suivant. Cette décision, Jennifer Dana va amèrement la regretter. Car c’est la dernière fois qu’elle va voir son enfant. Pour “Enquêtes criminelles”, elle a accepté de raconter sa bouleversante histoire.

Depuis plus de 8 ans, cette mère courage fait tout pour retrouver son fils. Au fond d’elle, elle le sent : il est toujours vivant. Mais où est-il ? Dernier signe de vie du père de l’enfant : un petit village des Pyrénées, près d’un poste-frontière avec la principauté d’Andorre. Mehdi aurait-il pu fuir à l’étranger avec son fils ? Malgré l’immobilisme de la police et l’hostilité à peine dissimulée de sa belle-famille, Jennifer Dana va remuer ciel et terre, et même au plus haut sommet de l’État, pour obtenir des réponses.

En se basant sur les investigations de Jennifer Dana, ses doutes et ses intuitions, les équipes du magazine “Enquêtes criminelles” ont repris les éléments de ce dossier et vont vous révéler des informations inédites qui pourraient faire basculer l’affaire.

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la disparition en janvier 2015 d’Antoine Dupont, un adolescent de 15 ans originaire de Gonnehem (Pas-de-Calais). Tout porte à croire qu’il s’agit d’une fugue.

Pendant plus d’un an, Sabine, la mère d’Antoine, restera persuadée qu’elle reverra un jour son fils vivant, soutenue en premier lieu par son compagnon Marc Demeulemester. Mais elle est loin d’imaginer l’atroce vérité qui va finir par éclater…