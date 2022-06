“Capital” « Le fabuleux marché de la seconde main » dimanche 26 juin sur M6 (vidéo)

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 26 juin à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” : « Vide-greniers et ventes d’occasion : le fabuleux marché de la seconde main ! ».

Vide-greniers XXL ou nouvelle formule : à qui profite le trésor de l’occasion ?

Participer à un vide-grenier, c’est l’occasion de gagner un peu d’argent en revendant de vieux objets. Mais c’est aussi une journée galère et fatigante. Il faut se lever tôt, attendre le client sous le soleil ou la pluie, négocier d’arrache-pied le moindre euro, et repartir avec le coffre encombré d’une multitude d’invendus. Pourtant, les Français en raffolent ! Et si vous pouviez enfin profiter de tous les avantages d’un vide-grenier en laissant de côté ses inconvénients ?

Une nouvelle enseigne, apparue un peu partout en France, promet de faciliter la revente de vos objets inutilisés. Il suffit de louer un stand dix euros par semaine à l’intérieur d’un grand hangar et de laisser le magasin vendre vos objets à votre place. Plus besoin de voir les clients ni de négocier, vous n’aurez qu’à venir chercher le fruit de vos ventes quelques semaines plus tard. Avec son nouveau concept baptisé « Au Vide Grenier », Romain Chassagne est déjà à la tête de quarante magasins dans toute la France en à peine cinq ans. Il ambitionne de doubler ce chiffre d’ici un an. Mais les professionnels de l’occasion doivent maintenant composer avec des vendeurs pas comme les autres qui, eux, ont décidé de faire des affaires sur les réseaux sociaux. Une mise en scène soignée, des photographies léchées pour vous faire rêver et bien sûr passer à la caisse.

Darty, Boulanger… : les géants de l’électroménager se mettent aussi à l’occasion !

Acheter une machine à laver ou un frigo d’occasion... chez Darty, Boulanger ou Electro Dépôt, qui aurait pu imaginer cela il y a encore peu ? C’est une petite révolution pour ces géants de la distribution, royaume des appareils flambant neufs. Ils se mettent eux aussi à nous vendre de la seconde main en venant chasser sur les terres des acteurs spécialistes de cet univers comme Envie ou Happy Cash. Tous surfent sur le boom de l’occasion, aussi bien pour des questions de pouvoir d’achat que par souci écologique. Avec des prix bradés de -30% à -50% pour des appareils parfois remis à neuf, c’est tentant en effet, mais d’où proviennent-ils ?

Baskets : un trésor se cache-t-il dans vos placards ?

Surtout, ne jetez pas vos vieilles baskets qui traînent au fond de vos placards car elles peuvent valoir très cher ! Depuis quelques temps, les chaussures de tennis d’occasion font l’objet d’une incroyable spéculation et s'arrachent sur les sites de seconde main. Au même titre que des actions, il y a un cours et un marché sur lesquels les sneakers s’échangent aux enchères pour plusieurs centaines voire milliers d’euros !

Un phénomène qui concerne les paires collector co-créées par des stars mais aussi des modèles tout à fait classiques, rattrapés par le phénomène et en partie orchestré par les marques elles-mêmes. Nike ou Adidas fabriquent des séries limitées que l’on peut acheter, seulement si l’on est tiré au sort par loterie ! Même Lidl surfe sur le filon : sa paire de basket à 12,99 euros s’est arrachée en quelques heures et s’est revendue jusqu’à 1 000 euros ! Résultat : une économie parallèle de la revente s’est mise en place avec ses petites mains et ses gros bonnets qui amassent des fortunes en biaisant le système d’approvisionnement des points de vente traditionnels.

Aujourd’hui de Paris à Pau (Pyrénées-Atlantiques), des milliers de jeunes arrondissent leurs fins de mois en devenant ce que l’on appelle des « resellers », des revendeurs qui alimentent le marché mondial de la basket de seconde main estimé à trois milliards d’euros.