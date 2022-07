“28 minutes” : Élisabeth Quin fera sa rentrée le 29 août sur ARTE dans un décor revisité et une équipe resserrée

Élisabeth Quin et l'équipe du magazine “28 minutes”‚ feront leur rentrée sur ARTE dès lundi 29 août à 20:05 dans un décor revisité et une équipe resserrée mais avec toujours le même mélange de curiosité, de vivacité et d’humour !

Élisabeth Quin et son équipe s’emparent chaque soir de l’actualité pour un regard pluriel sur le monde, à la fois décalé et aiguisé. Une marque de fabrique qui fait aussi bien le succès de l’édition présentée par Elisabeth Quin, que celles du week-end, présentées par Renaud Dély.

Pour cette 11ème rentrée, Elisabeth Quin est désormais accompagnée, du lundi au jeudi, des journalistes Nadia Daam et Benjamin Sportouch, et des chroniqueurs Alix Van Pée et Xavier Mauduit qui explorent tous les sujets d’actualité, avec le traitement pointu et décalé qui a fait leur succès. Avec, toujours au programme, les rubriques "Règle de 3" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez... le tout dynamisé par un nouvel habillage et une réalisation repensée.

Cette année, Renaud Dély présentera les éditions du week-end.

Le vendredi pour le club, il sera accompagné de Frédéric Says, Sonia Chironi et Claude Askolovitch pour son "Histoire de la semaine" et Nadia Daam, Jean-Mathieu Pernin et Marie Bonnisseau le rejoindront le samedi. Aux côtés d’un invité reconnu, ils apportent un éclairage tout particulier sur l’actualité française et internationale. Le portrait de Philippe Ridet, les interventions de deux correspondants étrangers, les rubriques "Va voir ailleurs" de Gaël Legras et "Intéressant" de David Castello-Lopes ponctueront l'émission chaque samedi.