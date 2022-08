“C politique” fera sa rentrée sur France 5 dimanche 11 septembre avec Thomas Snégaroff

À partir du dimanche 11 septembre 2022 dès 18:30 sur France 5, Thomas Snégaroff prend les commandes de la 7ème saison de “C politique” et “C politique, la suite”.

Raconter l'histoire en marche, décrypter les bouleversements politiques, écologiques et sociaux restent l’ambition première du magazine.

Pour cette rentrée, Thomas Snégaroff sera entouré dans C politique de Camille Vigogne Le Coat et de deux nouveaux journalistes qui rejoignent l'équipe, Salomé Saqué et Gallagher Fenwick.

À partir de 19.55, dans C politique, la suite, Thomas sera accompagné de Yaël Goosz.

Chaque dimanche, en direct, plus de 2 heures 30 d'émission pour :

décrypter l'actualité politique française avec Camille Vigogne Le Coat ,

, raconter l’actualité internationale, les enjeux de la diplomatie internationale avec Gallagher Fenwick ,

, interroger et examiner lestransformations de notre société en tissant des liens avec l'économie, le féminisme, l'écologie et le social avec Salomé Saqué ,

, débattre de tous les sujets et raconter les enjeux de la vie politique française avec Yaël Goosz.

Et, toujours, en plateau, une personnalité fil rouge de 18:30 à 19:55 qui apportera son regard sur les questions abordées, des invités pour débattre des sujets qui font l’actualité, des reportages inédits et la semaine politique d'Alexandre Guetta.