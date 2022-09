“66 Minutes” dimanche 18 septembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 18 septembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Français, les adieux à la Reine

C’est lundi qu’auront lieu à Londres les obsèques de la reine Elizabeth II. La souveraine britannique s’est éteinte le 8 septembre, à l’âge de 96 ans, après plus de soixante-dix ans d’un règne hors du commun. Son décès a entraîné une vague d’émotion sans précédent au Royaume-Uni.

Cette semaine, des centaines de milliers de personnes se sont relayées pour saluer son cercueil exposé au palais de Westminster. Parmi elles, de nombreux Français, dont certains ont spécialement fait le déplacement depuis l’hexagone. Il faut dire que de notre côté de la Manche, la couronne britannique a toujours fait rêver. Elizabeth II a même chez nous ses propres supporters, dont certains ont eu le privilège d’échanger des lettres avec elle.

Pour Francis, grand fan de la Reine et créateur du musée « Guard's House », près de Clermont-Ferrand, l’émotion sera grande.

Les yachts ont toujours la cote

C’est un rendez-vous qui, chaque année, fait rêver les amoureux de la mer et du luxe. L’édition 2022 du Cannes Yachting festival s’est tenue la semaine dernière sur la Côte d’Azur. Pour ce salon, le plus grand du genre en Europe, près de six-cents exposants et autant de navires se sont retrouvés de part et d’autre de la mythique croisette. Les fabricants du monde entier étaient ainsi au rendez-vous ainsi que plus de cinquante mille visiteurs venus en prendre plein les yeux.

Un rassemblement marqué cette année par la polémique sur les émissions de CO2 des super yachts. Pour tenter de la désamorcer, les organisateurs ont présenté une dizaine de bateaux électriques ou hybrides. Des yachts plus propres dont les fabricants espèrent bien, avec eux, tirer leur épingle du jeu dans le climat actuel.

Pigeons : la guerre est déclarée !

Les pigeons prolifèrent en France et leur présence dans les agglomérations est source de nuisances. A tel point que certains les surnomment « rats volants ». Ces dernières années, de plus en plus de municipalités ont été contraintes de prendre des arrêtés afin de les exterminer.

Il y a quelques semaines, c’est la maire du Neubourg, dans l’Eure, qui a ainsi autorisé les chasseurs locaux à leur tirer dessus. Il faut dire que les volatiles, attirés par la présence d’une usine de méthanisation toute proche, ne se comptent plus dans les rues de cette petite commune de quatre mille habitants. Et que leurs déjections coûtent très cher à la municipalité et aux commerçants.

Dans d’autres villes, c’est à des exterminateurs professionnels que l’ont fait appel. Mais cette démarche ne passe pas toujours auprès des amoureux de ces volatiles. Entre pro et anti, la guerre est déclarée.

Jean-Luc cohabite avec des pigeons dans son appartement et consacre jusqu’à un tiers de sa retraite pour ces petites bêtes qu’il considère comme des membres de sa famille.

66 Minutes Grand Format

« Terre de Jim »

Pour ce Grand Format direction le cœur de la Beauce, à une centaine de kilomètres de Paris. Direction Outarville (Loiret). Cette petite commune était, le week-end dernier, la capitale des jeunes agriculteurs français. « Terre de Jim », le nom de ce gigantesque festival, a vécu sa huitième édition et pour l’occasion, huit-cents bénévoles se sont mobilisés pour métamorphoser un terrain de cinquante-cinq hectares. Au programme, une centaine d’animations sur trois jours avec notamment un concours de labour, des courses de moissonneuses-batteuses, des halles géantes mettant en valeur les produits du terroir et un record du monde, celui du plus grand gâteau Pithiviers jamais réalisé.

L’occasion pour le monde agricole de se faire mieux connaître dans une ambiance festive malgré une période compliquée entre sécheresse, hausse du coût des matières premières et factures énergétiques qui explosent.