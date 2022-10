“Quelle époque !” samedi 1er octobre 2022 : les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 1er octobre 2022 septembre à 23:10, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !” en compagnie de Christophe Dechevanne. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“Quelle époque !” c'est le nouveau talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! “Quelle époque !” est un lieu de rencontres et de débats.

Un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Voici les invités qui seront reçus ce samedi 1er octobre 2022 :

Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux et maire du 7ème arrondissement de Paris, sera l'invitée de minuit.

Magali Berdah reviendra sur son conflit avec Booba et les scandales sur les influenceurs.

L’acteur Patrick Timsit nous parlera de son spectacle “Adieu… c’est sûr”.

Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du « Point », nous présentera son nouveau livre « Trouver refuge ».

Ciryl Gane, champion de MMA, nous parlera de sa victoire à l’UFC Paris.

La réalisatrice Sarah Marx sera répondra aux questions sur sa série, “Cellules de rime” (sur Francetv Slash)

L'Equipe de France sénior de natation synchronisée reviendra sur leur 3ème place aux Championnats d’Europe et sur le harcèlement qu’elles ont subi sur les réseaux sociaux.

Sans oublier :

Le Phil Actu de Philippe Caverivière.

Le QMQQ (Quelques Minutes Quelques Questions).

Le Phil Pol de Philippe Caverivière.

Le Sex Club avec Camille Aumont Carnel.