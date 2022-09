“Enquête Exclusive” dimanche 2 octobre sur M6 « Blasphème au Pakistan : les guerriers de la terreur » (vidéo)

Dimanche 2 octobre à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” dont le thème sera cette semaine « Blasphème au Pakistan : les guerriers de la terreur ».

Au Pakistan, une accusation de blasphème vaut permis de tuer. Dans le « pays des purs », les lois qui punissent le blasphème y sont les plus dures au monde. Quiconque profane le prophète, oralement ou par écrit, directement ou indirectement, est passible de la peine de mort. Des sectes religieuses se chargent aujourd’hui de combattre le blasphème, par tous les moyens. Propageant un islam ultra rigoriste, axé sur l'adoration sans limite de Mahomet, le TLP, mouvement sectaire devenu parti politique, en a fait sa mission principale, quitte à semer la terreur et la mort. Son unique slogan : la défense du prophète.

C'est au sein des sanctuaires religieux que le TLP diffuse son idéologie de mort, se revendiquant du soufisme, branche mystique et ésotérique de l’islam qui prône pourtant la sagesse éternelle. Dans des mausolées incrustés de miroirs et de fleurs en plastique, on vient adorer les saints et les grandes figures qui ont tué au nom de la défense du prophète.

De nombreux Pakistanais sont victimes de ces accusations. Certains sont emprisonnées depuis des années, alors que le blasphème n’est ni avéré, ni prouvé. On peut être même condamné sur la foi de rumeurs, ou même de simples suspicions. Parfois, c’est la foule, encouragée par le TLP et son idéologie haineuse, qui se charge de torturer et de lyncher ceux qui sont suspectés de blasphémer.

Les journalistes du magazine “Enquête Exclusive” ont pu enquêter pendant plusieurs mois sur les horreurs du blasphème au Pakistan, alors que Salman Rushdie vient d’être victime d’une attaque terroriste aux États-Unis et que l’attentat de Charlie Hebdo reste un traumatisme dans les esprits.