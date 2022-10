“Vintage Mecanic” jeudi 6 octobre 2022 : Restauration d'une Peugeot 403 sur RMC Découverte

Jeudi 6 octobre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la 7ème saison du magazine “Vintage Mecanic” présenté par François Allain et réalisé par Karim Ben Mahmoud qui sera consacré à la Peugeot 403.

François Allain s’attaque à un véhicule rare et désirable à la robe sobrement taillée. Elle a transporté, pendant plus de 69 épisodes, le célèbre lieutenant au cigare et à l’imperméable de la série télévisée Columbo. Cette lionne au charme discret de la bourgeoisie, c’est la Peugeot 403 Cabriolet.

La mission que lui a confiée le propriétaire est claire : rendre sa voiture en état concours et il a 1 an pour y arriver. Cette voiture mythique va se montrer têtue, voire capricieuse avec nos experts de la restauration : problème de tôlerie, correction des volumes de carrosserie, restauration complète du moteur, confection complète de la sellerie.

François et son pool d’experts réussiront-ils à restaurer et à livrer en état concours ce bijou de l’automobile dans les délais impartis ?

Pour souffler un peu, notre expert rendra visite à un mordu de voitures de collection : Thierry Ardisson.