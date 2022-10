“Sept à Huit” dimanche 23 octobre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 23 octobre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 23 octobre 2022 :

Halloween au Parc Astérix

Des acteurs déguisés en monstres, d'autres armés de tronçonneuses, à l'heure d’Halloween le business de la peur dans le plus gaulois des parcs d'attractions.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 23 octobre 2022 :

Meurtre de Lola, le vrai visage de la suspecte.

Qui est la principale suspecte ? Quel serait le mobile du crime ? Témoignages et document exclusif ce soir dans “Sept à Huit”.

Cambodge : les derniers nomades du lac.

Ils vivent sur l'eau dans des bateaux maisons. Au C ambodge le mode de vie en péril des derniers pêcheurs nomades du lac Tonlé Sap.

Marseille, l'enfer des logements insalubres.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Pierre Niney, un homme pressé ?

Derrière une image de premier de la classe, un acteur touche à tout et parfois déjanté...